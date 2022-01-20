20 Января 2022
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Бедность, пенсионер, подаяние, нищета, кризис (2020) | Фото из открытых источников

Госдума сегодня сразу во втором и третьем чтении примет закон об индексации пенсий

Госдума сегодня сразу во втором и третьем чтении рассмотрит поправки в бюджет, предусматривающие индексацию пенсий на 8,6%.

В бюджете на 2022 год на индексацию были заложены совсем другие цифры: они планировались исходя из прогноза по инфляции в середине 2021 года, а тогда Минэкономразвития видело ситуацию очень оптимистично. В реальности же инфляция в два раза превзошла целевой уровень, поэтому Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии чуть выше официальной инфляции. Впрочем, вполне может оказаться, что инфляция съела куда больше реальных доходов населения, и индексация ее не компенсирует.

В Госдуме рассчитывают, что решение по этому законопроекту будет единогласным.

"Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть", - написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Теги: индексация пенсий, госдума, инфляция



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