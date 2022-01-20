20 Января 2022
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Общество Свердловская область
Очищение акватории озера Шарташ (2021) | Фото: facebook.com / Алексей Вихарев

Очистить озеро и создать пляж. Екатеринбург обратился в Москву для финансирования строительства пляжа на Шарташе

Для строительства пляжа на Шарташе в Екатеринбурге потребуется федеральное финансирование, в связи с чем соответствующие документы были направлены в Москву. Об этом в эфире "Четвертого канала" заявил министр природы Свердловской области Алексей Кузнецов. По его словам, озеро Шарташ также хотят реабилитировать и сделать пригодным для купания, а сам пляж оборудовать инфраструктурой.

"Тут вопрос не только в качестве воды, но еще в оборудовании пляжей. Пляж должен быть со спасателями, со всей специальной инфраструктурой. У нас в планах оборудование таких пляжей есть", – заявил Кузнецов.

Он также добавил, что реабилитации также подвергнется Черноисточинское водохранилище в Нижнем Тагиле, где уже подготовили площадку для донных отложений. Все работы должны завершиться уже в этом году.

Напомним, что на данный момент в озере Шарташ запрещено купаться. Ранее сообщалось, что реабилитация и очистка озера от мусора и донных отложений займет три года, а общий объем финансирования из федерального бюджета составит более 446 млн рублей.

Этим летом для очистки Шарташа от мусора запустили специальную машину-амфибию. В итоге общими усилиями с помощью дайверов за несколько дней со дна подняли почти 15 тонн водорослей.

Теги: Шарташ, озеро, Екатеринбург, озеро, Москва, финансирование, очистка



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.11.2021 10:32 Мск Полная очистка озера Шарташ в Екатеринбурге займет три года
Ранее 01.07.2021 11:46 Мск Для очистки Шарташа от мусора запустили специальную машину-амфибию
Ранее 07.06.2021 07:40 Мск Алексей Вихарев вместе с дайверами принял участие в очистке Шарташа


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