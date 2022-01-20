Компенсации по решению ППК "Фонд" будут выплачены 400 дольщикам пяти долгостроев Новосибирской области

Проблемы ещё пяти долгостроев Новосибирской области будут решены с применением механизма ППК «Фонд». Такое решение принято Наблюдательным советом публично-правовой компании. Компенсации за свое недостроенное жилье получат порядка 400 дольщиков Новосибирской области.

Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Под конец года мы приняли решения по большому числу проблемных объектов. Дополнительно еще 2 312 дольщиков получат денежные выплаты. Ранее они приобрели квартиры в 18 проблемных объектах, расположенных в шести регионах страны, но их дома так и не были сданы», – сказал Марат Хуснуллин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе находятся 5 таких объектов.

Всего на финансирование мероприятий планируется направить 7 921 млн рублей. Информацию о старте выплат по указанным объектам ППК «Фонд» опубликует на своем официальном сайте в январе 2022 года.

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил важность принятого решения. Он напомнил, что по соглашению правительства Новосибирской области с ППК «Фонд» в нашем регионе уже решаются проблемы 12 домов: дольщикам четырех долгостроев выплачены компенсации, еще 8 проблемных объектов будут достроены в ближайшие два года. Теперь список пополнили еще 5 долгостроев: 3 дома застройщика ООО ИСК «Базис-Строй» по адресу: с. Верх-Тула, мкрн «Радужный», д. 17/4, 17/5, 17/6; 1 дом застройщика ООО «Стройинвестпроект» по адресу: г. Бердск, ул. Карла Маркса, 57, д. 4; 1 дом застройщика ЗАО ИФК «ФинСибИнвест» по адресу: г. Обь, ул. Геодезическая.