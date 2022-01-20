20 Января 2022
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собака, щенок, французский бульдог (2016) | Фото:http://vetsystem.ru/

Домашних животных включат в законопроект об обязательной маркировке

Введение обязательной маркировки домашних животных планируется в России, сообщил "Известиям" зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По словам депутата, Минсельхоз подготовит соответствующие поправки в законопроект об обязательной маркировке и учете животных ко второму чтению.

Изначально нормы разрабатывались для учета и маркировки в том числе и домашних питомцев, однако были исключены из документа. В его нынешней редакции речь идет только о сельхозживотных.

Бурматов отметил, что новую норму очень ждут владельцы домашних животных, так как в случае принятия закона будет легче найти потерявшихся питомцев. Кроме того, можно будет привлечь к ответственности хозяев, которые избавляются от животных, выбрасывая их на улицу.

В прошлом году депутаты Госдумы направили в правительство для получения отзывов пакет поправок в КоАП. Они предусматривают, в частности, штрафы для людей, выбросивших своих домашних питомцев.

Поправки предполагают штрафы до 30 тыс. руб. для граждан, выбросивших домашних животных. Также предусматривается административная ответственность жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния (штраф до 100 тыс. руб.).

Теги: домашние животные, маркировка



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