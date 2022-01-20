В Екатеринбурге в результате ДТП госпитализирована пенсионерка с двумя детьми

В Екатеринбурге накануне вечером произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы пенсионерка и дети 4 и 8 лет.

"По предварительной информации водитель автомобиля "Деу Нексия", двигался по ул. Сибирский тракт, со стороны пер. Базовый, в сторону ул. Карьерная, совершая разворот от остановочного комплекса допустил столкновение с автомашиной "Дэу Нексия", которая двигалась в попутном направлении по левой полосе, после чего машину отбросило на мачту освещения. В результате ДТП пострадали пассажиры из автомашины "Дэу Нексия", - сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

56-летняя женщина была доставлена бригадой СМП в ГКБ №36 с предварительным диагнозом ЗЧМТ. Оба мальчика, что были пристегнуты на заднем сидении в момент аварии, доставлены бригадой скорой медицинской помощи в ДГМБ № 9 с предварительными диагнозами - ушиб мягких тканей головы. При этом известно, что во время ДТП 4-летнего ребенка перевозили в автомобиле без детского удерживающегося устройства.

"Автомобилем-виновником управлял 38-летний мужчина, стаж управления транспортными средствами которого составляет 18 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 1 раз. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что не убедился в безопасности совершения маневра при развороте, в результате чего произошло столкновение с автомобилем "Деу Нексия", движущемся в попутном направлении", - добавили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции города Екатеринбурга произведены замеры и составлены процессуальные документы. Обстоятельства происшествия выясняются по факту ДТП. В Госавтоинспекции также призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, не отвлекаться от управления транспортным средством, а также не совершать резких маневров, которые могут привести к дорожной аварии. Отъезжая от края проезжей части, водитель обязан уступить дорогу попутным транспортным средствам, которые уже находятся в движении и приближаются сзади.