Заксобрание Прикамья объединило Кудымкар и Кудымкарский муниципальный округ

Решение принимается с целью упростить систему местного самоуправления, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач и ускорить социально-экономическое развитие территории, говорится в пояснительной записке.

Заксобрание Прикамья на сегодняшнем заседании в первом чтении приняло решение об объединении городского округа Кудымкар и Кудымкарского муниципального округа, передает корреспондент Накануне.RU .





