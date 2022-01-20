20 Января 2022
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Политика
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Байден: При эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларом

Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом.

По его словам, в то же время подобные санкции могут негативно сказаться на американской мировой экономике.

Байден вновь заявил, что Москву ожидают ранее невиданные санкции в случае "агрессии на Украине", пишет Regnum. Эти меры причинят «значительный ущерб России и российской экономике", подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского "вторжения" на Украину. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что фактическая изоляция будет иметь последствия для российского бизнеса и самих россиян, а также их возможностей для работы, путешествий и торговли.

Теги: байден, украина, санкции, россия



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