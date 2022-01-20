20 Января 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Военнослужащие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге замкомандира воинской части подозревают в превышении полномочий

В Екатеринбурге возбуждено дело о превышении полномочий заместителем командира воинской части.
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Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, установлено, что замкомандира одной из воинских частей уральской столицы из корыстной заинтересованности на протяжении нескольких лет освобождал подчиненных военнослужащих от несения службы. Как показала проверка, это повлекло необоснованные выплаты денежного довольствия на общую сумму более 3,8 млн рублей.

Следственными органами против высокопоставленного военного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Сейчас проводится расследование. Имя фигуранта в прокуратуре не называют.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе в Екатеринбурге был осужден экс-глава отдела, курировавшего стройки Минобороны. Олега Морданова признали виновным в получении взяток и отправили в колонию.

Теги: военный, дело, Екатеринбург



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