"Мотовилихинские заводы" продают музей

Музей "Мотовилихинских заводов" будет продан на торгах, а средства от его продажи пойдут на снижение долгов предприятия по кредитам, сообщили Накануне.RU в "РТ-Капитал".

Музей будет выставлен на торги единым лотом – здание, площадка для выставки крупногабаритных экспонатов и сами экспонаты. Обязательным условием конкурса станет надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением. Контролировать ход торгов и выполнение этих условий будет комитет кредиторов "Мотовилихинских заводов". В случае отсутствия заинтересованных в участии в торгах лиц, музей передадут в распоряжение местных властей, что позволит снизить финансовую нагрузку "Мотовилихинских заводов", отмечают в компании.

Начальная цена лота, уточняет "Ъ-Прикамье", может составить около 120 млн руб. Ранее сообщалось, что актив намерены получить краевые власти. Эксперты отмечают, что в случае отсутствия заявок для участия в торгах, объект может быть передан властям, но лишь муниципальным. Такое решение могут принять кредиторы, а утвердить – суд. Зонирование земельного участка, на котором расположена открытая часть экспозиции (4 тыс. "квадратов", рыночная стоимость – 9,5 млн руб.), теоретически даёт возможность размещения там коммерческих объектов. Источники говорят, что начальная цена лота является "заградительной": кроме региона и муниципалитета этот объект вряд ли кому-то будет интересен.

Напомним, ранее часть имущества "заводов" продана жилую под застройку – за 59,5 млн руб. куплены участок площадью 29,9 тыс. "квадратов" под многоквартирную застройку, расположенный юго-западнее жилого района Вышка-II, а также объект незавершенного строительства (фундамент) площадью в 1 тыс. "квадратов" по адресу Кирпичная, 1.