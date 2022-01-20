На Урале мать сбежала от уплаты алиментов на сумму почти 3 миллиона рублей

43-летняя жительница Алапаевска, лишенная опекунства над тремя несовершеннолетними детьми, решила сбежать от уплаты алиментов, задолженность по которым уже составляет порядка 2,9 млн рублей. Несмотря на желание скрыться, судебные приставы разыскали должницу и привлекли к уголовной ответственности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, в августе 2018 года, в связи с неисполнением обязанностей по содержанию несовершеннолетних, многодетная мать была привлечена к административной ответственности в виде 150 часов обязательных работ, которые исправно отработала. Однако, как отметили в ведомстве, женщина не сделала необходимых выводов, а потому опекун, на чьем иждивении находятся дети, вновь уведомил приставов в неуплате алиментов. Гражданке снова назначили 150 часов исправительных работ, однако та, решив избежать ответственности, скрылась, после чего была объявлена в розыск.

"В ходе осуществления разыскных мероприятий от сотрудников ОУР МО МВД России "Верхотурское" судебным приставам поступила информация о местонахождении подозреваемой в г. Верхотурье Свердловской области на территории лесозаготовительной базы. Судебные приставы незамедлительно выехал по месту нахождения должника. Старшим смены на объекте -судебным приставом по ОУПДС разыскиваемая задержана, передана дознавателю Алапаевского районного отделения службы судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статье 157 ч.1 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)", - сообщили в пресс-лужбе.

Помимо этого, в отношении должницы составлен протокол по ст. 20.25 п. 4 КоАП РФ, поскольку та не приступила к обязательным работам. В связи с этим мировой судья назначил гражданке 13 суток административного ареста, после отбывания которых, ей будет вручен обвинительный акт по уголовному делу.