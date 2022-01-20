ОКР сегодня объявит состав сборной России на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский комитет России сегодня утвердит состав национальной сборной на Играх в Пекине.

Китайская зимняя Олимпиада стартует 4 февраля. На ней, как и на двух предыдущих, россияне не смогут выступать под триколором из-за санкций МОК, связанных с допинговым скандалом. Как и в Токио, в Китае наши спортсмены будут представлять ОКР и выступать под его флагом.

Предположительно, численность российской делегации превысит 450 человек, и только чуть больше 200 из них будут спортсменами: в Китае условия проведения Игр будут несколько мягче, чем было в Японии, где отказались от приглашения спортивных чиновников, вспомогательных тренеров и других членов команд, без которых можно обойтись.