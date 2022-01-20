20 Января 2022
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детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

Роспотребнадзор нашел нарушения в уральском детсаду, где дети ели черную кашу

В детском саду №2 Верхней Пышмы, где отравились воспитанники, продолжается эпидемиологическое расследование. Обнаружены нарушения.

Напомним, ранее в уральском детсаду произошло массовое ухудшение здоровья воспитанников. Обеспокоенные родители уверены, что виной всему стала черная перловка, которой кормили их детей. Свои проверки начали прокуратура, управление образования и санврачи.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в ходе обследования были выявлены нарушения требований по проведению влажной уборки и дезинфекции на пищеблоке, а также требований к отбору суточных проб.

Черная каша в детском саду Верхней Пышмы(2022)|Фото: vk.com/incekb

"Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, пищи, смывов. Материалы находятся в работе. Экстренных извещений о случаях заболевания воспитанников детсада инфекционными заболеваниями и жалоб от родителей в управление Роспотребнадзора не поступало", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что результаты проверки будут опубликованы на официальном сайте свердловского Роспотребнадзора.

Теги: дети, каша, Роспотребнадзор



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