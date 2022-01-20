В Госдуму вносят законопроект о полном запрете вейпов

Депутаты 20 января внесут на рассмотрение Госдумы проект закона о полном запрете на территории России продажи никотинсодержащих жидкостей и электронных сигарет для них (вейпов).

Как сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, документ должен сохранить здоровье россиян. Он направлен на установление полного запрета продажи никотинсодержащей жидкости и устройств для ее доставки.

Как следует из пояснительной записки, вейпинг "пропагандируется многими курильщиками как безопасная альтернатива обычным сигаретам", при этом в 2020 году испарители и системы нагревания табака продали в стране на 47 млрд руб., а объем нелегального рынка электронных сигарет в рунете составил 6,5 млн рублей.

В ЛДПР отмечают, что особую популярность вейпы приобрели среди молодежи. Отмечается, что употребление вейпов наносит вред не только самому курящему, но и окружающим.

Уточняется, что в настоящее время полный запрет продажи электронных сигарет существует во многих странах, среди которых Индия, Сингапур, Малайзия, Австралия, Бразилия, Норвегия и другие.