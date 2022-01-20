20 Января 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: "омикрон" особенно опасен для детей от двух до пяти лет

Новая разновидность COVID-19 "омикрон" представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет.

Как сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, впервые у них стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.

По словам ученого, заболевание протекает у детей с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. У каждого третьего ребенка отмечается диарея.

Горелов также отметил, что в группу риска, как и раньше входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание, сообщает ТАСС.

Напомним, новое исследование британской статистической службы (ONS) показывает, что риск повторного заражения "омикроном" в 16 раз выше по сравнению с предыдущими штаммами и, в частности, с широко распространенной "дельтой".

Теги: омикрон, коронавирус, дети



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