СМИ: раскрыта информация о задержании подозреваемых в нападении на вдову Градского

Сотрудники правоохранительных органов Московской области пока не задержали подозреваемых в совершении нападения на вдову скончавшегося ранее музыканта Александра Градского Марину Коташенко.

Подозреваемых по данному делу пока не задерживали, сообщает РИА новости со ссылкой на источник в полиции.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о задержании возможных злоумышленников.

Некоторые обстоятельства в деле об ограблении вдовы Александра Градского вызывают вопросы, считает известный адвокат Сергей Жорин.