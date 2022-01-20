Опрос: россияне скупают экспресс-тесты, маски и санитайзеры

20 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
защитные маски, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Опрос: россияне скупают экспресс-тесты, маски и санитайзеры

Розничные продажи экспресс-тестов на коронавирус, защитных масок и санитайзеров на фоне сообщений о быстром распространении новой разновидности вируса "омикрон" в России за последнюю неделю резко возросли.

Как показал опрос крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов, по отдельным категориям продажи выросли в семь раз. Как считают эксперты, жители Москвы активно приобретают экспресс-тесты, так как не все хотят сообщать о своем заболевании в официальные органы, в случае если оно подтвердится по результатам лабораторного анализа. Это влечет взятие больничного, соблюдение карантина и установку приложения "Социальный мониторинг".

Отмечается, что такая ситуация может привести к тому, что реальное количество инфицированных будет отличаться в разы от официальных данных.

Как сообщил заведующий терапевтической клиникой Европейского медицинского центра Владимир Сибирский, точность у экспресс-тестов низкая. Кроме того, такой тест может быть малодостоверным и в инкубационный период.

В аптеках и на маркетплейсах увеличился спрос и на средства индивидуальной защиты: маски, респираторы, а также санитайзеры.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, суточный прирост зараженных инфекцией в РФ стал увеличиваться с 7 января, а к 18 января число заболевших за день в стране удвоилось – до 33 тыс. 899 новых случаев, пишут "Ведомости".

Напомним, академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев призвал не нагнетать обстановку и не пугать людей ковидом. По его словам, мобилизация всех средств на борьбу с ковидом чревата тем, что об остальных болезнях забывают, а люди от них умирают не меньше, чем от ковида. Например, в западных странах количество обращений к врачам увеличилось почти в два раза. Причиной тому - локдауны и прочие ограничения, подрывающие здоровье людей.

Теги: коронавирус, омикрон, санитайзеры, перчатки, маски



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 776

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети