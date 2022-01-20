Опрос: россияне скупают экспресс-тесты, маски и санитайзеры

Розничные продажи экспресс-тестов на коронавирус, защитных масок и санитайзеров на фоне сообщений о быстром распространении новой разновидности вируса "омикрон" в России за последнюю неделю резко возросли.

Как показал опрос крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов, по отдельным категориям продажи выросли в семь раз. Как считают эксперты, жители Москвы активно приобретают экспресс-тесты, так как не все хотят сообщать о своем заболевании в официальные органы, в случае если оно подтвердится по результатам лабораторного анализа. Это влечет взятие больничного, соблюдение карантина и установку приложения "Социальный мониторинг".

Отмечается, что такая ситуация может привести к тому, что реальное количество инфицированных будет отличаться в разы от официальных данных.

Как сообщил заведующий терапевтической клиникой Европейского медицинского центра Владимир Сибирский, точность у экспресс-тестов низкая. Кроме того, такой тест может быть малодостоверным и в инкубационный период.

В аптеках и на маркетплейсах увеличился спрос и на средства индивидуальной защиты: маски, респираторы, а также санитайзеры.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, суточный прирост зараженных инфекцией в РФ стал увеличиваться с 7 января, а к 18 января число заболевших за день в стране удвоилось – до 33 тыс. 899 новых случаев, пишут "Ведомости".

Напомним, академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев призвал не нагнетать обстановку и не пугать людей ковидом. По его словам, мобилизация всех средств на борьбу с ковидом чревата тем, что об остальных болезнях забывают, а люди от них умирают не меньше, чем от ковида. Например, в западных странах количество обращений к врачам увеличилось почти в два раза. Причиной тому - локдауны и прочие ограничения, подрывающие здоровье людей.