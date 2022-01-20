ФАС: контракт в Тюменской области должна получить санавиация "Ростеха"

Тюменское управление ФАС России обязало областную клиническую больницу № 1 заключить контракт на обслуживание санитарной авиацией со структурой "Ростеха".

Ранее поданная жалоба входящей в госкорпорацию "Национальной службы санитарной авиации" была удовлетворена.

Таким образом, УФАС решило признать заказчика нарушившим ч. 1 ст. 83.2 закона о контрактной системе, пишут "Ведомости".

Ранее Пермское УФАС на два года включило в реестр недобросовестных поставщиков авиакомпанию "СКОЛ".

Между Пермской краевой клинической больницей и авиакомпанией в декабре 2020 года был заключен договор на сумму 122 млн руб. Авиакомпания должна была оказывать Пермскому краю услуги санавиации. Работы по контракту должны были вестись с 1 января по 31 декабря 2021 г. Однако в июне заказчик отказался от услуг подрядчика. Поводом стало ненадлежащее исполнение условий контракта.