20 Января 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: seanews.ru

ФАС: контракт в Тюменской области должна получить санавиация "Ростеха"

Тюменское управление ФАС России обязало областную клиническую больницу № 1 заключить контракт на обслуживание санитарной авиацией со структурой "Ростеха".

Ранее поданная жалоба входящей в госкорпорацию "Национальной службы санитарной авиации" была удовлетворена.

Таким образом, УФАС решило признать заказчика нарушившим ч. 1 ст. 83.2 закона о контрактной системе, пишут "Ведомости".

Ранее Пермское УФАС на два года включило в реестр недобросовестных поставщиков авиакомпанию "СКОЛ".

Между Пермской краевой клинической больницей и авиакомпанией в декабре 2020 года был заключен договор на сумму 122 млн руб. Авиакомпания должна была оказывать Пермскому краю услуги санавиации. Работы по контракту должны были вестись с 1 января по 31 декабря 2021 г. Однако в июне заказчик отказался от услуг подрядчика. Поводом стало ненадлежащее исполнение условий контракта.

Теги: ФАС, Ростех



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