20 Января 2022
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Экономика В России
(2017) | Фото:

Усманов рассказал о металле, который станет "новым золотом"

Медь будет играть важную роль в глобальной энергетической системе.

Об этом сообщается в колонке основателя группы USM Алишера Усманова на сайте Всемирного экономического форума.

"Медь часто называют «новым золотом», «новой нефтью» или даже «металлом будущего» из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях", — пишет он в статье.

Бизнесмен привел данные Международного энергетического агентства, из которых следует, что к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, никель и графит. При этом спрос на медь вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом.

Как считает Усманов, чтобы избежать дефицита меди, нужно инвестировать в геологоразведку и новые проекты, а также разрабатывать технологии для увеличения добычи и производительности, считает он.

Напомним, в конце 2021 года Усманов полностью избавился от доли в капитале VK Group (ранее Mail.ru Group, основной актив – соцсеть "ВКонтакте"). Теперь IT-компанию контролируют акционеры, так или иначе связанные с государственной корпорацией "Газпром".

Теги: Усманов, медь, металлы



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