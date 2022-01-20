20 Января 2022
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Общество СЗФО Санкт-Петербург
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

Первая партия "Спутника М" поступит в Петербург через две недели

Первая партия препарата от COVID-19 для детей 12-17 лет "Спутник М" российского производства поступит в Санкт-Петербург в ближайшие две недели.

Как заявил вице-губернатор города Олег Эргашев, детские поликлиники готовы к иммунизации несовершеннолетних. Он отметил, что вакцинация подростков является добровольной, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в Москве продолжаются клинические испытания детской вакцины от коронавируса "Спутник М". Исследования проводят на базе 10 поликлиник и двух детских больниц. Более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом, более 1200 из них — и первым, и вторым.

Теги: Спутника М, вакцина, подростки



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