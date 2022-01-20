В дополнение к вкладу: ЦБ предложил создать специальный счет для малоимущих

Банк России выступил с инициативой о создании специального текущего счета для малоимущих граждан в дополнение к депозиту.

Как заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута, ставка планируется не "ключевая плюс", а "ключевая минус". "Но это тоже начисление остатка на текущий счет, так что, на мой взгляд, выгодно и привлекательно для достаточно большой категории наших граждан", — сказал Мамута, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, ЦБ РФ предложил создать новый для страны тип банковского депозита — специально для малоимущих людей. Такой вклад может быть у человека только один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.