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Общество В России Москва
Пикет против застройки Тимирязевки (2022) | Фото предоставлено активистами

Депутат Госдумы заявил, что у Тимирязевки "никто не отберет ни одного гектара"

В стенах старейшей аграрной академии им. Тимирязева накануне прошло выездное заседание депутатов Госдумы из комитета по аграрной политике, по видеосвязи говорили с специалистами со всей стране, обсуждали проблемы сельского хозяйства, в том числе подготовку кадров и обучение студентов, при котором необходима большая доля практики. Перед заседанием студенты вуза встречали депутатов одиночными пикетами, как мы писали ранее, активисты выступают против застройки опытных полей, жалуются на то, что старинные теплицы, где всегда проходили практику студенты, якобы, разбираются по приказу нового ректора, а общежитие давно требует ремонта.

Член фракции КПРФ в аграрном комитете ГД Владимир Кашин, участвовавший в заседании, сказал в беседе с Накануне.RU, что тему с полями, оказывается, "сняли с повестки".

"Мы эту тему уже давно закрыли и сняли. Никто там ни одного гектара никуда не заберет и не забрал. У нас снята эта тема. Всё", - сказал Владимир Кашин, не уточнив при этом, обсуждался ли вопрос во время выездного заседания, и не раскрыв подробностей.

Пикет против застройки Тимирязевки(2022)|Фото предоставлено активистами

Другой член комитета по аграрной политике Сергей Лисовский объяснил, что выездные заседания комитета в Тимирязевке происходят регулярно, так как этот вуз - признанный лидер образования в сельском хозяйстве, поэтому естественно, что парламентарии облюбовали эту площадку. Но, судя по словам Сергея Лисовского, он не уверен в том, что тема снята с повестки, хотя и выступает против застройки.

"Я тоже против передачи территорий сельхозвузов под застройку, - прокомментировал Сергей Лисовский акцию протеста студентов. - Но, к сожалению, здесь нужно включать какие-то другие механизмы. Я тоже считаю, что это недопустимо, тем более Тимирязевка и так растеряла очень много своих опытных полей. Вопрос надо с Минсельхозом обсуждать".

Напомним, что в октябре 2021 года ученый совет РГАУ-МСХА проголосовал за передачу опытных полей вуза под жилую застройку. "ЛСР" обещает за участок в 24 га внушительную сумму в 15 млрд руб. и планирует построить также несколько зданий для самой академии. Однако застройка грозит обернуться непоправимым уроном для научного и исследовательского процесса, ведь речь идет о полях, на которых сельскохозяйственные эксперименты не заканчивались никогда, даже во время Великой Отечественной войны. Конфликт продолжается с 2016 года, когда стало известно о намерении администрации Тимирязевки продать опытные земли Фонду содействия жилищному строительству. Тогда Владимир Путин распорядился "оставить вуз в покое".

Теги: тимирязевка, протесты, земли, территория, застройка



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