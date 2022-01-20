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Общество Свердловская область
Михаил Бусылко, Владислав Вострецов (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд смягчил приговор одному из фигурантов дела бывших свердловских силовиков

В четверг, 20 января, областной суд рассмотрел апелляции по делу бывших свердловских силовиков, отправленных в тюрьму за взяточничество. В итоге приговор был изменен только одному фигуранту.

Напомним, в августе прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-зампрокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и бывшему заместителю главы Следственного комитета региона Михаилу Бусылко, которых обвиняли в получении взяток в особо крупном размере. Также одним из фигурантов был адвокат Владислав Вострецов - ему вменяли посредничество в передаче взятки и мошенничество.

В результате Чуличкову дали 9 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Бусылко получил 8,5 лет "строгача" с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. А передававшего взятку Вострецова отправили за решетку на 9,5 лет.

Владислав Вострецов(2021)|Фото: Накануне.RU

Владислав Вострецов (в центре)

Все трое фигурантов не согласились с таким вердиктом и обжаловали его. В конце прошлого года Свердловский областной суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб, но в итоге отложил процесс на январь.

Как сообщили Накануне.RU в областном суде, по итогам сегодняшнего заседания суд исключил из обвинения Вострецова статью о мошенничестве. Таким образом, адвокат получил наказание только за посредничество во взятке.

"По этой статье он осужден на 7 лет 6 месяцев и лишен права занимать различные должности, а также лишен специального звания", - рассказали в облсуде.

Как уточнили в инстанции, в отношении остальных фигурантов дела - Бусылко и Чуличкова - приговор был оставлен без изменений.

Напомним, что о процессе над бывшими свердловскими силовиками высказывался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Теги: Бусылко, Вострецов, суд, апелляция, приговор



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