В Екатеринбурге тепло и горячая вода вернулись в жилые дома Ботаники

Восстановлена подача горячей воды и тепла в жилые дома Ботаники, сообщили Накануне.RU в "Екатеринбургской теплосетевой компании".

"Свищ на трубопроводе в тепловой камере по Родонитовой выявлен в ночь с 1 на 2 января. Энергетики заменили участок изношенной трубы на новую, сварочные работы завершены в 17.00. После проведения пусковых операций теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей полностью восстановлено", - уточнили в "ЕТК".

Напомним, тепло и горячая вода отсутствовали в 51 доме.