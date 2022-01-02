03 Января 2022
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Общество Свердловская область
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге тепло и горячая вода вернулись в жилые дома Ботаники

Восстановлена подача горячей воды и тепла в жилые дома Ботаники, сообщили Накануне.RU в "Екатеринбургской теплосетевой компании".

"Свищ на трубопроводе в тепловой камере по Родонитовой выявлен в ночь с 1 на 2 января. Энергетики заменили участок изношенной трубы на новую, сварочные работы завершены в 17.00. После проведения пусковых операций теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей полностью восстановлено", - уточнили в "ЕТК".

Напомним, тепло и горячая вода отсутствовали в 51 доме.

Теги: Ботаника, горячая вода, тепло



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