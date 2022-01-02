Захарова обвинила Великобританию в "раскачке" ситуации внутри России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Великобритания через выделение грантов вмешивается во внутренние дела России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Информационный новичок – очередные архивы Форин-офиса. И снова про британское вмешательство во внутренние дела России. Опубликованные на сайте специализирующегося на расследованиях проекта "Underside", они, честно говоря, вызывают ужас. Ужас за госпожу Элизабет Трасс и находящееся у неё в подчинении Министерство. Если вы заглянете на этот ресурс, то согласитесь со мной. Такого и на танке не разгрести. Выход у британского внешнеполитического ведомства один - публично заявить, что всё это фейк и деза ("хайли лайкли", конечно). Ну или признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, пересесть с танка на жёлтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге", - написала Захарова в своём Telegram.

В архивах Underside – десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей "чёрной бухгалтерией", отметила Захарова.

"Цифры поражают воображение – более 1,3 млрд руб. выделено (на период с 2020 по 2023 г.) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них – на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении", - полагает Захарова.

Она привела несколько примеров.

"Оказывается, как минимум, с октября 2020 г. действует грантовое соглашение между британским Правительством и иноагентским комитетом "Гражданское содействие", который функционирует при поддержке ликвидированного недавно решением суда "Мемориала". Вдумайтесь в эти цифры – 227 млн руб. из британского бюджета тратятся на "развитие гражданского общества в России". Упор на гендеры во всех их проявлениях, гражданских феминисток и… "актуализацию маскулинности". Что это, прости, Господи? Ещё целый кластер проектов – с ценником в 880 млн руб. – запущен для создания "пробританской прослойки" среди интеллектуальной элиты России. Недорого, кстати, Лондон оценил эту самую "пробританскую прослойку". Могли бы и раскошелиться – эта прослойка любит лакшери", - написала официальный представитель МИД РФ.

Есть там и программа "Chevening" (поиск талантливой молодёжи у нас в стране и её "обучение" в британских образовательных учреждениях).

"Кроме того, речь уже идет о весьма серьезных вещах – британцы напрямую тратят деньги на "раскачку" внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлечённости в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряжённости и поляризацию общества", - пишет Захарова.

Захарова предложила напомнить британцам о статье VI Заключительного акта СБСЕ ("Невмешательство во внутренние дела").

"Одна из целей образовательного подпроекта – "формирование когорты из 25 выпускников с лидерским потенциалом и значимой гражданской активностью". Слово подобрано точно – когорта. Думали, наверное, чем заменить крылатое выражение "пятая колонна"? Но, как всегда, оставили умные мысли на автобусной остановке – когорта хуже. Потому что это настоящая боевая единица. А не мелкие предатели. Вот и ответ, почему партнёры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание "иностранных агентов". Затронули подбрюшье", - подытожила Захарова.