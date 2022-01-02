Путин наградил мэра Ханты-Мансийска медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. Ряшина наградили за "достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную деятельность".

Напомним, в ноябре Ряшин переизбран мэром столицы Югры. В конце декабря он вместе с главами столиц других регионов "тюменской матрёшки" Русланом Кухаруком и Алексеем Титовским вошёл в ТОП-10 лучших мэров страны.