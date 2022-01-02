Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин по телефону пообщался со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Главы государств подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией. Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования.

Путин и Эрдоган договорились о продолжении личных контактов.