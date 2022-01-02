РПЦ создала Экзархат в Африке

Священный Синод РПЦ постановил образовать Патриарший Экзархат Африки. Соответствующее решение было принято в канун нового года, сообщается на сайте Московской Патриархии.

Синод принял важнейшее решение, связанное с тем, что в конце 2019 года патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II решил уйти в церковный раскол. После этого поминовение Феодора патриархом Московским и всея Руси Кириллом было прекращено, а деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата в Москве приостановлена.

В сентябре 2021 года Синод РПЦ решил принять под свой омофор православных клириков в Африке, не желающих пребывать в расколе по вине Феодора, и проработать вопрос о форме этого принятия. Фактически решение Феодора поставило вне Церкви всю Африку, что вынудило РПЦ принять меры.

В результате был создан Экзархат. В юрисдикцию РПЦ приняты 102 клирика Александрийского Патриархата из восьми стран Африки, согласно поданным прошениям, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Патриарший Экзархат Африки образован в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Их центры расположены в Каире и Йоханнесбурге (ЮАР). Он включает в себя всю Африку с разделением на две епархии примерно по экватору. Глава Экзархата Африки будет иметь титул "Клинский". Им в сане митрополита стал архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, который освобожден от должности заместителя председателя отдела внешних церковных связей.

Через день Александрийский Патриархат выразил "глубочайшую скорбь" из-за решения РПЦ. При этом отмечается, что экзархат создан в канонических границах юрисдикции Александрийской Церкви, которая почему-то забыла о них, когда Фанаром были нарушены канонические границы РПЦ.

Иерей Георгий Максимов напомнил, что многие африканские клирики призывали Феодора отменить совершенную ошибку, но им не отвечали. И он надеется, что это решение станет спасением для африканского православия.

Как заявил патриарший экзарх в Африке митрополит Леонид, переход под омофор Московского Патриарха 102 священников Александрийской Церкви может быть лишь началом. Он планирует архипастырский визит в Африку, но сейчас посещение ряда стран невозможно в связи с эпидемическими ограничениями. Однако в ближайшее время, когда структура Экзархата будет разворачиваться, потребуются немалые человеческие ресурсы и кадровые решения. Но ядро Экзархата будет коваться в Москве.

В 2005 году в Александрийском Патриархате пребывало около 500 священнослужителей. То есть под омофор РПЦ уже перешли около 20% всех его клириков.

"И это притом что такое желание выразили клирики, которые понимали, что, подписывая прошение уйти в не существующую еще епархию РПЦ, они подвергнутся гонениям и преследованию со стороны Феодора. А сколько тех, кто готовы уйти, но не готовы были подвернуться гонению, не будучи уверенными в том, что РПЦ таки создаст епархию? Очевидно, что в ближайшее время количество клириков африканского экзархата РПЦ вырастет, возможно даже в разы, и вполне очевидно, что будут и иерархи, которые заявят публично желание уйти от раскольника Феодора в РПЦ", - прогнозирует эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский.