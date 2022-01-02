В Екатеринбурге тепло и горячая вода вернутся в 51 дом Ботаники к вечеру

Началась проверка отключения в 51 жилом доме Ботанического микрорайона Екатеринбурга горячей воды и тепла, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области.

По имеющейся информации, в 23.00 1 января стало известно о повреждении тепломагистрали в районе дома № 33 по Родонитовой в Екатеринбурге. Эксплуатирующая тепломагистраль организация – АО "Екатеринбургская тепловая компания". Без горячей воды и тепла остался 51 дом по улицам Шварца, Крестинского, Родонитовой, а также по Тбилисскому бульвару. Ограничения коснулись также двух детских садов, трёх школ, двух медучреждений.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы по Екатеринбургу, ориентировочный срок устранения аварии – до 20.00 2 января.