После аварии в Рязанской области возбуждено второе дело

Сотрудники СК по факту аварии в Рязанской области возбудили уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СКР.

Оно возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Это уже второе дело – ранее в полиции сообщили о начале своего расследования.

Напомним, авария случилась примерно в 5.45. В Скопинском районе на 277-м км автодороги "Каспий" вблизи села Вослебово рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Астрахань, врезался в опору железнодорожного моста. Погибли 47-летний водитель автобуса и четыре пассажира. 21 пострадавший среди которых – двое несовершеннолетних, получили различные травмы. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров.