02 Января 2022
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Общество Пермский край
Мусорные баки (2021) | Фото: Накануне.RU

В Перми управляющие компании оштрафованы на 2,5 млн за плохую уборку контейнерных площадок

В двух районах Перми за год оштрафовали УК на 2,5 млн руб. за плохую уборку контейнерных площадок, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В Мотовилихинском районе за 2021 г. составлено 654 протокола об административных правонарушениях. Управляющие компании получили 282 штрафа на 2,2 млн руб., вынесено 282 устных замечания, 80 предупреждений.

В Дзержинском районе за 12 месяцев 2021-го на управляющие организации составлено 33 протокола за ненадлежащее содержание контейнерных площадок. На 20 обслуживающих организаций наложен штраф на общую сумму в 300 тыс. руб. Одним из наиболее распространенных нарушений является переполнение контейнеров, и отсека для крупногабаритного мусора, в ряде случаев не обеспечена чистота прилегающей территории.

Теги: УК, контейнер, уборка



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