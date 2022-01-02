Ковидная смертность в России в декабре была в 400 раз больше, чем в нищей Руанде

В декабре в мире было зарегистрировано 18,5 млн случаев коронавируса, а 120 тыс. человек умерли с ковидом. При этом на Россию пришлась более чем четверть всех ковидных смертей. Накануне.RU анализирует ковидные итоги декабря по всем странам мира.

Самое большое количество случаев ковида в декабре было зафиксировано в следующих странах:

• США - 6,2 млн

• Великобритания - 2,7 млн

• Франция - 2,2 млн

• Германия - 1,3 млн

• Испания - 1,1 млн

• Италия - 1,1 млн

• Россия - 850 тыс.

• Турция - 687 тыс.

• Польша - 568 тыс.

А вот по количеству смертей Россия находится на втором месте после США, притом что население США в 2,2 раза больше. На Россию пришлось 28% всех смертей с ковидом при доле населения менее 2% от мирового. Это ставит очень остро вопрос об адекватности действий властей и ковидной статистике.

Список стран с наибольшим числом умерших с ковидом:

США - 45 тыс.

Россия - 33 тыс.

Польша - 13 тыс.

Индия - 12 тыс.

Украина - 11 тыс.

Германия - 10 тыс.

Вьетнам - 7 тыс.

Так как население стран сильно различается, то мы упорядочили заболеваемость и смертность с учетом населения. Заболеваемость на 1000 населения в декабре была наибольшей в следующих странах (в скобках процент вакцинрованных на 1 декабря):

Андорра - 85 (70%)

Сан-Марино - 64 (70%)

Дания - 55 (78%)

Уругвай - 44 (77%)

Ирландия - 44 (77%)

Смертность на 1 млн жителей (в скобках процент вакцинрованных на 1 декабря):

• Тринидад и Тобаго - 506 (47%)

• Венгрия - 485 (63%)

• Грузия - 439 (32%)

• Словакия - 406 (48%)

• Хорватия - 403 (54%)

• Болгария - 364 (26%)

• Польша - 356 (55)

Россия в этом списке на 14-м месте из примерно 200 стран и территорий. Почему так высоко - вопрос к властям.

Можно ввести обобщенный показатель смертности, который объединяет абсолютную и относительную смертность и является их произведением. Он не используется в статистике, но имеет смысл, поскольку отражает как абсолютные потери населения, так и относительные. Его преимущество в том, что он позволяет сравнивать страны по двум показателям смертности одновременно. К сожалению первое место в мире в декабре по нему заняла Россия - 7,6 умерших (33 тыс. смертей умножить на 33 тыс./146 млн), на втором месте США - 6,2. Далее с большим отставанием идут Польша (4,8), Узбекистан (2,7), Венгрия (2,3), Германия (1,3). У остальных страна менее единицы, из них у подавляющего большинства менее 0,1. На этом основании можно сделать вывод, что Россия несет наибольший ущерб среди всех стран мира.

Как и по итогам ноября, мы провели анализ заболеваемости ковидом в зависимости от уровня вакцинации. Обнаруживается весьма интересное явление: чем больше привитых, тем больше заболевших. Наклон линии тренда не очень большой - от нуля при нуле привитых до 15 заболевших на 1000 населения при 100% привитых. То есть 100%-я вакцинация означает ежемесячную заболеваемость ковидом примерно 1,5 % населения. Это в среднем по миру.

Коэффициент детерминации между долей привитых и заболеваемостью 0,16, то есть около 16% от роста заболеваемости с ростом вакцинации объясняется самой вакцинацией. Возможно, это и не главная причина ухудшения, но игнорировать ее точно невозможно, поскольку она намного больше статистической погрешности.

Что касается смертности, то здесь вакцинация ее не увеличивает: линия тренда почти горизонтальна, а корреляция в пределах погрешности (коэффициент детерминации 0,01). То есть статистической связи между вакцинацией и ковидной смертностью, как и ранее, не наблюдается. Но это значит, что вакцинация не снижает смертность, что по-прежнему прямо ставит под вопрос ее необходимость. Для чего она проводится, если ничего не улучшает?

Мы также упорядочили страны мира по проценту вакцинированных к началу декабря и сравнили их по заболеваемости и смертности. Россия находится ровно в середине списка. Но большинство соседей по списку она очень сильно опережает по ковидным показателям. Как и в ноябре такой же процент привитых, как в России, был еще в нескольких странах. В России было 46% привитых (от всего населения). Для сравнения были взяты еще девять стран и территорий с процентом привитых 44-48%. Вот что получается по заболеваемости на 1000 населения за месяц:

• Словакия - 37

• Черногория - 20

• Тринидад и Тобаго - 15

• Россия - 6

• Сербия - 5

• Казахстан - 1

• Руанда - 0,9

• Парагвай - 0,4

• Гондурас - 0,15

То есть в России в 40 раз больше случаев ковида, чем в Гондурасе, и в 7 раз - чем в Руанде.

По смертности цифры для России намного хуже:

• Тринидад и Тобаго - 506

• Словакия - 406

• Россия - 228

• Черногория - 166

• Сербия - 118

• Парагвай - 21

• Казахстан - 19

• Косово - 3

• Гондурас - 3

• Руанда - 0,6

Получается, что в России при одинаковом проценте вакцинированных смертность из-за ковида в 76 раз больше, чем в Гондурасе, и в 380 раз - чем в нищей Руанде. И если по Руанде еще можно возразить, что там не собирается статистика (хотя никем не доказано, что в Руанде скрывают смерти от ковида), то сравнение с Казахстаном или Парагваем это аргумент опровергает - превышение более чем десятикратное.

Поразительно, что все это никем во власти не озвучивается. Это такая эффективная вакцина или просто задирается статистика? Одним завышением статистики все не объяснишь, так как смертность в России действительно громадная и объясняется ковидом лишь на 3%, то есть практически не связана с ковидом. Даже ковидная смертность зависит от ковида лишь на несколько процентов. Так что дело, скорее всего, в более серьезных проблемах. Как было установлено, и коллективный иммунитет никакого влияния на смертность не имеет. Все эти вопросы можно замалчивать, но рано или поздно ответить на них придется.