Ковидная смертность в России в декабре была в 400 раз больше, чем в нищей Руанде
В декабре в мире было зарегистрировано 18,5 млн случаев коронавируса, а 120 тыс. человек умерли с ковидом. При этом на Россию пришлась более чем четверть всех ковидных смертей. Накануне.RU анализирует ковидные итоги декабря по всем странам мира.
Самое большое количество случаев ковида в декабре было зафиксировано в следующих странах:
• США - 6,2 млн
• Великобритания - 2,7 млн
• Франция - 2,2 млн
• Германия - 1,3 млн
• Испания - 1,1 млн
• Италия - 1,1 млн
• Россия - 850 тыс.
• Турция - 687 тыс.
• Польша - 568 тыс.
А вот по количеству смертей Россия находится на втором месте после США, притом что население США в 2,2 раза больше. На Россию пришлось 28% всех смертей с ковидом при доле населения менее 2% от мирового. Это ставит очень остро вопрос об адекватности действий властей и ковидной статистике.
Список стран с наибольшим числом умерших с ковидом:
США - 45 тыс.
Россия - 33 тыс.
Польша - 13 тыс.
Индия - 12 тыс.
Украина - 11 тыс.
Германия - 10 тыс.
Вьетнам - 7 тыс.
Так как население стран сильно различается, то мы упорядочили заболеваемость и смертность с учетом населения. Заболеваемость на 1000 населения в декабре была наибольшей в следующих странах (в скобках процент вакцинрованных на 1 декабря):
Андорра - 85 (70%)
Сан-Марино - 64 (70%)
Дания - 55 (78%)
Уругвай - 44 (77%)
Ирландия - 44 (77%)
Смертность на 1 млн жителей (в скобках процент вакцинрованных на 1 декабря):
• Тринидад и Тобаго - 506 (47%)
• Венгрия - 485 (63%)
• Грузия - 439 (32%)
• Словакия - 406 (48%)
• Хорватия - 403 (54%)
• Болгария - 364 (26%)
• Польша - 356 (55)
Россия в этом списке на 14-м месте из примерно 200 стран и территорий. Почему так высоко - вопрос к властям.
Можно ввести обобщенный показатель смертности, который объединяет абсолютную и относительную смертность и является их произведением. Он не используется в статистике, но имеет смысл, поскольку отражает как абсолютные потери населения, так и относительные. Его преимущество в том, что он позволяет сравнивать страны по двум показателям смертности одновременно. К сожалению первое место в мире в декабре по нему заняла Россия - 7,6 умерших (33 тыс. смертей умножить на 33 тыс./146 млн), на втором месте США - 6,2. Далее с большим отставанием идут Польша (4,8), Узбекистан (2,7), Венгрия (2,3), Германия (1,3). У остальных страна менее единицы, из них у подавляющего большинства менее 0,1. На этом основании можно сделать вывод, что Россия несет наибольший ущерб среди всех стран мира.
Как и по итогам ноября, мы провели анализ заболеваемости ковидом в зависимости от уровня вакцинации. Обнаруживается весьма интересное явление: чем больше привитых, тем больше заболевших. Наклон линии тренда не очень большой - от нуля при нуле привитых до 15 заболевших на 1000 населения при 100% привитых. То есть 100%-я вакцинация означает ежемесячную заболеваемость ковидом примерно 1,5 % населения. Это в среднем по миру.
Коэффициент детерминации между долей привитых и заболеваемостью 0,16, то есть около 16% от роста заболеваемости с ростом вакцинации объясняется самой вакцинацией. Возможно, это и не главная причина ухудшения, но игнорировать ее точно невозможно, поскольку она намного больше статистической погрешности.
Что касается смертности, то здесь вакцинация ее не увеличивает: линия тренда почти горизонтальна, а корреляция в пределах погрешности (коэффициент детерминации 0,01). То есть статистической связи между вакцинацией и ковидной смертностью, как и ранее, не наблюдается. Но это значит, что вакцинация не снижает смертность, что по-прежнему прямо ставит под вопрос ее необходимость. Для чего она проводится, если ничего не улучшает?
Мы также упорядочили страны мира по проценту вакцинированных к началу декабря и сравнили их по заболеваемости и смертности. Россия находится ровно в середине списка. Но большинство соседей по списку она очень сильно опережает по ковидным показателям. Как и в ноябре такой же процент привитых, как в России, был еще в нескольких странах. В России было 46% привитых (от всего населения). Для сравнения были взяты еще девять стран и территорий с процентом привитых 44-48%. Вот что получается по заболеваемости на 1000 населения за месяц:
• Словакия - 37
• Черногория - 20
• Тринидад и Тобаго - 15
• Россия - 6
• Сербия - 5
• Казахстан - 1
• Руанда - 0,9
• Парагвай - 0,4
• Гондурас - 0,15
То есть в России в 40 раз больше случаев ковида, чем в Гондурасе, и в 7 раз - чем в Руанде.
По смертности цифры для России намного хуже:
• Тринидад и Тобаго - 506
• Словакия - 406
• Россия - 228
• Черногория - 166
• Сербия - 118
• Парагвай - 21
• Казахстан - 19
• Косово - 3
• Гондурас - 3
• Руанда - 0,6
Получается, что в России при одинаковом проценте вакцинированных смертность из-за ковида в 76 раз больше, чем в Гондурасе, и в 380 раз - чем в нищей Руанде. И если по Руанде еще можно возразить, что там не собирается статистика (хотя никем не доказано, что в Руанде скрывают смерти от ковида), то сравнение с Казахстаном или Парагваем это аргумент опровергает - превышение более чем десятикратное.
Поразительно, что все это никем во власти не озвучивается. Это такая эффективная вакцина или просто задирается статистика? Одним завышением статистики все не объяснишь, так как смертность в России действительно громадная и объясняется ковидом лишь на 3%, то есть практически не связана с ковидом. Даже ковидная смертность зависит от ковида лишь на несколько процентов. Так что дело, скорее всего, в более серьезных проблемах. Как было установлено, и коллективный иммунитет никакого влияния на смертность не имеет. Все эти вопросы можно замалчивать, но рано или поздно ответить на них придется.