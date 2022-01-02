Володин призвал Европу "осудить украинский национализм"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на факельное шествие в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, состоявшееся в Киеве, призвал осудить "процветающий на Украине национализм", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология. Митинг бандеровцев, прошедший вчера в Киеве, показал это в очередной раз. На Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена против одних, но быть за других. Она направлена против всего человечества", - написал политик в своём Telegram.

Именно по этой причине, отмечает Володин, "Израиль осудил шествие бандеровцев на Украине, потребовал проведения расследования антисемитских проявлений во время марша и подчеркнул, что прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста".

"Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 млн человек. Чудовищным выглядит сам факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву", - отметил Володин.

Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ, полагает спикер Госдумы.

"За поощрение национализма необходимо спрашивать с её руководства, вводить санкции, делать всё, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает её. Со своей стороны планируем в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств обсудить этот вопрос, предложив принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм", - подытожил Володин.