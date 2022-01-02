В Рязанской области началось расследование обстоятельств аварии с автобусом

Началось расследование обстоятельств смертельной аварии в Скопинском районе, сообщили Накануне.RU в УМВД по Рязанской области.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал на своей странице "Вконтакте", что "поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, разместить людей и обеспечить горячим питанием".

Напомним, авария случилась примерно в 5.45. В Скопинском районе на 277-м км автодороги "Каспий" вблизи села Вослебово рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Астрахань, врезался в опору железнодорожного моста. Погибли 47-летний водитель автобуса и четыре пассажира. 21 пострадавший среди которых – двое несовершеннолетних, получили различные травмы. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров.