02 Января 2022
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Происшествия Центральный ФО
Авария, автобус, Рязанская область (2022) | Фото: Прокуратура Рязанской области

В Рязанской области началось расследование обстоятельств аварии с автобусом

Началось расследование обстоятельств смертельной аварии в Скопинском районе, сообщили Накануне.RU в УМВД по Рязанской области.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал на своей странице "Вконтакте", что "поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, разместить людей и обеспечить горячим питанием".

Напомним, авария случилась примерно в 5.45. В Скопинском районе на 277-м км автодороги "Каспий" вблизи села Вослебово рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Астрахань, врезался в опору железнодорожного моста. Погибли 47-летний водитель автобуса и четыре пассажира. 21 пострадавший среди которых – двое несовершеннолетних, получили различные травмы. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров.

Теги: Автобус, Рязанская область



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Развитие сюжета:

Ранее 02.01.2022 14:10 Мск После аварии в Рязанской области возбуждено второе дело

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Ранее 02.01.2022 09:20 Мск В Рязанской области автобус врезался в опору моста, погибли 5 человек


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