В Тюмени умер исполнительный директор федерации дзюдо и самбо

Умер замдиректора центра олимпийской подготовки "Тюмень–дзюдо", исполнительный директор региональной общественной организации "Объединенная федерация дзюдо и самбо" Денис Вакушин, сообщили Накануне.RU в департаменте физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Он был мастером спорта России международного класса по самбо и мастером спорта России по дзюдо, бронзовым призером первенства Европы по самбо, неоднократным победителем и призером первенств России и Кубков России, победителем международных соревнований, призером чемпионатов мира по дзюдо среди ветеранов. При его участии состоялись многие значимые соревнования, которые принимал "Тюмень-дзюдо".

Церемония прощания состоится в 9.00 3 января в ритуальном зале №1 по адресу Юрия Семовских, 14. Похоронят его в тот же день на родине, в Шадринске. Вакушину был 41 год.