"SSj-100", вылетевший из Москвы в Челябинск, вернулся в аэропорт из-за бортового компьютера

Самолёт, вылетевший из столичного "Шереметьево" в Челябинск, вернулся в аэропорт, сообщает ТАСС.

""SSJ-100", вылетевший из "Шереметьево" в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера", - сказал собеседник агентства.

Перед посадкой борт сделал девять кругов недалеко от аэропорта, чтобы выработать топливо. Посадка прошла благополучно.