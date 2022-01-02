02 Января 2022
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Происшествия Челябинская область Москва
москва аэропорт шереметьево-1 самолеты авиакомпания аэрофлот норд (2008) | Фото: Накануне.ru

"SSj-100", вылетевший из Москвы в Челябинск, вернулся в аэропорт из-за бортового компьютера

Самолёт, вылетевший из столичного "Шереметьево" в Челябинск, вернулся в аэропорт, сообщает ТАСС.

""SSJ-100", вылетевший из "Шереметьево" в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера", - сказал собеседник агентства.

Перед посадкой борт сделал девять кругов недалеко от аэропорта, чтобы выработать топливо. Посадка прошла благополучно.

Теги: Шереметьево, борт, самолёт, бортовой компьютер



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