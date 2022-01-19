В Кремле пока не видели обращение коммунистов о признании ДНР и ЛНР

В Кремле пока не видели проект обращения группы депутатов Госдумы от КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Напомним, обращение было подготовлено группой депутатов во главе с председателем Геннадием Зюгановым.

Депутаты-коммунисты предлагают признать республики Новороссии в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, а также провести переговоры с руководством ЛНР и ДНР по вопросам дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере обеспечения безопасности.

Проект обращения к Путину был внесен на рассмотрение в Госдуму.