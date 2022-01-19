Замглавы Минтранса РФ задержан по делу о коррупции

Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев задержан по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Токарев задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый, однако уголовное дело не связано с работой чиновника в министерстве и относится к периоду, когда о занимал должность заместителя руководителя компании "Спецтрансстрой". Ранее в рамках данного дела о мошенничестве был арестован бывший замглавы Минстроя Юрий Рейльян.

Издание сообщает, что Токарев был доставлен в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции. Оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.

Из минтранса чиновника планируют уволить - он находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.