20 Января 2022
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Донецк, Донецкая Народная Республика, ДНР (2015) | Фото: Накануне.RU

КПРФ просит Путина признать ДНР и ЛНР

Фракция КПРФ в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ.

Обращение было подготовлено группой депутатов во главе с председателем Геннадием Зюгановым.

"Депутаты-коммунисты предлагают признать республики Новороссии в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, а также провести переговоры с руководством ЛНР и ДНР по вопросам дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

Теги: КПРФ, ДНР, ЛНР, Путин, Зюганов



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Развитие сюжета:

Ранее 19.01.2022 21:50 Мск В Кремле пока не видели обращение коммунистов о признании ДНР и ЛНР


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