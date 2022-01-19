КПРФ просит Путина признать ДНР и ЛНР

Фракция КПРФ в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ.

Обращение было подготовлено группой депутатов во главе с председателем Геннадием Зюгановым.

"Депутаты-коммунисты предлагают признать республики Новороссии в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, а также провести переговоры с руководством ЛНР и ДНР по вопросам дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.