19 Января 2022
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Полпред президента в УрФО заявил, что пятая волна COVID-19 будет сильнее предыдущих

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел совещание по готовности регионов к оказанию медпомощи жителям в условиях роста заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпреда президента.

Во время совещания Якушев отметил, что необходимо быть готовыми к тому, что пятая волна COVID-19 будет сильнее прежних.

"Новый штамм распространяется очень быстро. В таких обстоятельствах особое внимание следует уделить наращиванию объёмов тестирования на коронавирус, наличию необходимых препаратов для лечения инфекции в медучреждениях и, что особо важно, в аптечной сети. Кроме того, важно усилить поликлинические службы, подготовиться к развёртыванию новых коек в стационарах. Обеспечить запасы кислорода, оборудования, средств индивидуальной защиты. Все эти вопросы нужно держать на постоянном контроле и быстро реагировать на ситуацию", - акцентировал внимание полпред.

Подготовка ведется во всех регионах УрФО. Есть резерв коечного фонда, медикаментов, кислорода, СИЗов. Региональные власти встречаются с представителями аптечных сетей. Службы скорой помощи и поликлиники получают экспресс-тесты для быстрого выявления случаев инфицирования. К работе в амбулаторном звене привлекают студентов старших курсов медвузов и колледжей. Для помощи людям, находящимся на самоизоляции, подключают волонтеров. Прорабатываются дополнительные меры по сдерживанию заболевания.

Владимир Якушев добавил, что важно также не допустить массовой заболеваемости в рабочих коллективах. Особенно на предприятиях бесперебойного цикла, в компаниях, чья деятельность связана с жизнеобеспечением.

Напомним, в УрФО начался подъем заболеваемости коронавирусом. Рост числа новых случаев отмечен во всех регионах Урала. При этом темпы вакцинации за новогодние праздники несколько снизились, но с началом рабочих дней прививочная кампания пошла быстрее.

Теги: пятая волна, коронавирус, COVID-19, Владимир Якушев



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