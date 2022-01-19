В Озерске жители судятся с МУПом, который доначислил им плату за отопление за три года

Житель Озерска через суд требует признать незаконными действия МУП "ММПКХ" по доначислению платы за отопление за три года, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в Озерске жители дома № 35 по улице Дзержинского в июне 2021 года получили квитанции за отопление с перерасчетом за три года. От жителей потребовали оплатить задолженность от 5 до 15 тыс. рублей с квартиры. С такой же проблемой столкнулись и жильцы соседнего многоквартирного дома № 23 по улице Гайдара. В 2020 году Государственная жилищная инспекция в ходе проверки установила, что расчеты за отопление в этих домах производятся исходя из показаний общедомовых приборов учета, установленных в доме № 35 по улице Дзержинского, а дом по улице Гайдара подключен транзитом и отдельный прибор учета в доме отсутствует. Как оказалось, расчеты за отопление по показаниям общедомовых приборов учета производились неправомерно и нужно было считать по нормативу потребления. По итогу проверки в марте 2020 года было выдано предписание ГЖИ, однако жители двух домов об этом узнали только в июне 2021 года, когда получили квитанции с перерасчетом за три года. Коммунальщики предложили жильцам дать рассрочку оплаты долга, но такое решение жителей не устраивает.

В администрации ЗАТО сообщили, что помогут жителям подготовить досудебную претензию и исковое заявление в суд на неправомерность этих расчетов. Однако добиться признания предписания Госжилинспекции незаконным МУПу не удалось.

Теперь жители решили судиться с МУПом. Они просят признать незаконным действия ответчика по доначислению суммы оплаты коммунальных услуг и отменить эти доплаты. В качестве третьих лиц по делу выступают Госжилинспекция Челябинской области и управляющая компания "Система". Если суд удовлетворит исковые требования жильца, тогда будут поданы иски и от других жителей.

Добавим, что жители дома решили не надеяться на помощь городской мэрии, а сами оплатили юриста для обращения в суд.