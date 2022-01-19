МИД РФ: Рисков начала полномасштабной войны в Европе нет

В МИД РФ выразили уверенность, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны.

"Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь", - сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств, в частности, Украины, передает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин вполне конкретно намекнул на возможный военный конфликт между Россией и странами НАТО. По его словам, "Вашингтон пытается оправдать продвижение войск НАТО к российским границам".