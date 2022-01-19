19 Января 2022
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Общество Москва
Анастасия Волочкова (2017) | Фото:НТВ

"Аэрофлот": Волочкова на борту самолета пила крепкий алкоголь и материлась

Пока танцовщица Анастасия Волочкова готовит иск к стюарду "Аэрофлота", с которым она вступила в перепалку во время рейса с Мальдив, перевозчик сообщил о дебоше, устроенном звездой на борту.
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"Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров. В ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил авиакомпании госпожа Волочкова использовала ненормативную лексику в адрес бортпроводников и отказывалась выполнять законные требования экипажа и командира воздушного судна", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу "Аэрофлота".

В компании отметили, что экипаж вынес Волочковой предупреждения, а ее поведение было зафиксировано множеством камер.

В Шереметьево артистку передали полиции. По данным "Аэрофлота", в дежурной части она вела себя неадекватно, "размахивала руками и оскорбляла" полицейских, которые были при исполнении.

Напомним, на Волочкову в полиции составили два административных протокола. Сама она вину отрицает и указывает на то, что значительное число пассажиров самолета тоже летело без масок, но им претензии не предъявляли.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Волочкова конфликтует с полицией из-за нарушения антиковидных правил. В 2020 году она приехала в Дивеево во время локдауна, за что позже была оштрафована. Артистка сочла приговор несправедливым и обвиняла во всевозможных грехах местную полицию и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В частности, она обещала опубликовать некий компромат на главу региона, но так этого и не сделала.

Теги: аэрофлот, анастасия волочкова, алкоголь, масочный режим, дебош



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