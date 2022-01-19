Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

Печерский райсуд Киева отпустил подозреваемого в госизмене экс-президента Петра Порошенко под личное обязательство, избрав самую мягкую из всех возможных меру пресечения.

Напомним, 17 января суд так и не вынес никакого решения.

Порошенко поздравил своих собравшихся сторонников с успехом, но отметил, что "сумасшедший сценарий Зеленского еще не закончен". В решении суда говорится, что он обязан являться на допросы, не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователя и сдать загранпаспорта. Но мера пресечения чисто символическая. Колонна сторонников во главе с депутатами партии Порошенко "Евросолидарность" на радостях направилась к офису президента, чтобы отметить успех, неся огромный транспарант "Не играйте с порохом".

"Суд после трех дней мучений отпустил Порошенко под личное обязательство. Это по статье "госизмена", по которой положено 15 лет. Зачем было вообще затевать весь этот цирк – непонятно. Позорище", - написал журналист Вячеслав Чечило.

Эксперты и не ожидали реального преследования олигарха и считали, что тюрьма ему не грозит, а Зеленский еще больше потеряет в рейтинге. Также все отмечают бездарное пиар-поражение офиса президента.

"Зеленский слил в унитаз сам себя?" - написал блогер Анатолий Шарий, который считает, что он просто испугался.

"ПоЗЕрище", - одним словом охарактеризовал решение суда "Темный рыцарь", близкий, как считается, к некоторым "слугам народа".

"На Банковой нет аналитиков, способных моделировать сценарии для кампаний, а постоянная рефлексия на медиаповоды уничтожила образ президента", - пишет "Резидент".

Канал сообщает со ссылкой на источник в офисе президента, что лично госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев попросил Зеленского не нагнетать ситуацию и отпустить Порошенко.