19 Января 2022
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Общество Тюменская область
Улица Дзержинского в Тюмени (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени построят три новые улицы

В 2022 г. в новых микрорайонах областного центра планируется масштабное дорожное строительство. Появятся три новые улицы, сообщили Накануне.RU в Главном управлении строительства Тюменской области.
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В Ново-Патрушева будет продолжено обустройство дороги на улице Трофимовой. Часть улицы от Митинского проложили в прошлом году. В этом сезоне подрядчики доведут её до улицы Монтажников. Общая протяжённость дороги – 900 м. В этом же районе будет построено более 800 м дороги на улице Константина Посьета. В заречной части города запланировано строительство улицы Тимофея Кармацкого. Она проходит рядом с ЖК "Айвазовский" и соединяет улицы Алебашевскую и Мельникайте.

"Программа "Стимул" позволяет привлекать к строительству дорожной инфраструктуры федеральные средства. Взамен регион берёт на себя обязательства по строительству определённого объёма жилья в указанных районах. Например, в рамках соглашения нам необходимо в 2022-2024 гг. обеспечить ввод 328,2 тыс. "квадратов" жилья в жилых районах Ново-Патрушева и Алебашево. Нет сомнений, что мы выполним свои обязательства", - сказал начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Общий объём финансирования строительства дорожных объектов по программе "Стимул" в этом году – более 450 млн руб., около 121 млн – средства федерального бюджета.

Теги: Тюмень, улицы, строительство, Павел Перевалов



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