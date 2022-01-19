В Тюмени построят три новые улицы

В 2022 г. в новых микрорайонах областного центра планируется масштабное дорожное строительство. Появятся три новые улицы, сообщили Накануне.RU в Главном управлении строительства Тюменской области.

В Ново-Патрушева будет продолжено обустройство дороги на улице Трофимовой. Часть улицы от Митинского проложили в прошлом году. В этом сезоне подрядчики доведут её до улицы Монтажников. Общая протяжённость дороги – 900 м. В этом же районе будет построено более 800 м дороги на улице Константина Посьета. В заречной части города запланировано строительство улицы Тимофея Кармацкого. Она проходит рядом с ЖК "Айвазовский" и соединяет улицы Алебашевскую и Мельникайте.

"Программа "Стимул" позволяет привлекать к строительству дорожной инфраструктуры федеральные средства. Взамен регион берёт на себя обязательства по строительству определённого объёма жилья в указанных районах. Например, в рамках соглашения нам необходимо в 2022-2024 гг. обеспечить ввод 328,2 тыс. "квадратов" жилья в жилых районах Ново-Патрушева и Алебашево. Нет сомнений, что мы выполним свои обязательства", - сказал начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Общий объём финансирования строительства дорожных объектов по программе "Стимул" в этом году – более 450 млн руб., около 121 млн – средства федерального бюджета.