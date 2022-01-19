19 Января 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье детям-инвалидам отказали в выдаче бесплатных лекарств

В Пермском крае минздрав отказал в предоставлении бесплатных лекарств двум детям-инвалидам. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры, несовершеннолетние нуждались в ежедневном, назначенном специальной комиссией, медикаментозном лечении.

В первом случае минздрав отказался выдать лекарство, потому что дорогостоящий препарат не входил в Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации. Во втором – лекарство не было зарегистрировано на территории Российской Федерации и не входило в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

"Действуя в защиту прав детей-инвалидов на охрану их жизни и здоровья, прокурором края в суд направлено два исковых заявления о возложении на министерство здравоохранения Пермского края обязанности обеспечить несовершеннолетних указанными препаратами. Ленинский районный суд Перми исковые требования прокурора края удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Решения суда были обращены к немедленному исполнению. В настоящее время дети в полном объеме обеспечены лекарственными средствами.

Теги: бесплатные лекарства, дети-инвалиды



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