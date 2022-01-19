19 Января 2022
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Общество За рубежом
Борис Джонсон, (2016) | Фото:

Британский премьер отменил ношение масок и вакцинные сертификаты

Как и ожидалось, британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отмене со следующей недели всех антиковидных ограничений, включая вакцинные сертификаты, рекомендации по работе на "удаленке" и ношение масок в общественных местах, передает Guardian.

Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что новые правила начнут действовать с 26 января.

Многие при этом считают, что решение Джонсона вызвано не объективным положением дел, а желанием успокоить разгневанный парламент. А разозлились оппоненты и даже однопартийцы премьер-министра из-за скандальной вечеринки, которую тот устроил в своей резиденции на Даунинг-стрит в разгар апрельского локдауна. Оправдания главы правительства пока звучат крайне неубедительно: он заявляет, что ему никто не сказал, что ограничения локдауна подразумевают и запрет на массовые вечеринки.

Теги: вакцинный сертификат, масочный режим, великобритания, отмена



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