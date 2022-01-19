19 Января 2022
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QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Суд в Пензе отклонил иск местных жителей об отмене QR-кодов

Пензенский областной суд отклонил групповой иск местных жителей, требовавших отменить постановление губернатора о введении QR-кодов в общественных местах.

"Изучив материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований", - сообщается на сайте суда.

Ранее более 400 жителей Пензенской области обратились в суд. По их мнению, оформление QR-кодов вводит "жесткую дискриминацию".

Представители властей с требованиями не согласились. По их мнению, ограничения - это временная мера, которая при улучшении эпидемиологической ситуации будет отменена.

Подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Татарстане, Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской области. Ни один из них удовлетворен не был.

Между тем, как сообщалось, в России растет число граждан, неодобрительно относящихся к системе посещения общественных мест по QR-кодам. За два месяца, что активно обсуждается соответствующий законопроект, доля противников QR-кодов выросла на 10% - с 42% до 52%, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Теги: пенза, иск об отмене QR-кодов



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