19 Января 2022
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Магазин бытовой химии в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

Импортные алкоголь и электроника могут подорожать из-за новых правил утилизации

Алкоголь, косметика, бытовая химия и электроника, ввозимые в Россию из-за рубежа, могут подрожать. Это связано с планами правительства ввести новые утилизационные правила для импортеров (для поставщиков из России и стран ЕАЭС ужесточение норм утилизации не предвидится). По данным РБК, несколько отраслевых объединений поставщиков направили обращение с предостережением на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей экологию.

Представитель Абрамченко отметил, что письмо импортеров еще не рассмотрено, но вообще в России условия сравнительно либеральные, во многих странах нет возможности выбора – платить экологический сбор или самостоятельно утилизировать товары и упаковку.

Напомним, у правительства есть планы ввести к 2023 году 100-процентную утилизацию упаковки, по утилизации товаров действующие нормативы увеличиваются на 10%. В скором времени соответствующие поправки будут направлены в Госдуму.

Теги: импорт, цены, утилизация, упаковка



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