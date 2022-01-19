19 Января 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Nissan Murano (2019) | Фото: nissan.ru

На Ямале водитель сбил сотрудника ГИБДД во время профилактического рейда

На Ямале водитель автомобиля Nissan сбил сотрудника ГИБДД на автодороге Сургут - Салехард во время профилактического рейда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Инцидент произошел вечером, 17 января. Водитель получил сигнал остановиться на обочине, но вовремя не смог сбросить скорость, сбил полицейского и столкнулся с прицепом ранее остановленного для проверки документов автомобиля Toyota.

По предварительным данным, водитель Nissan был трезв. СКР возбудил уголовное дело по статье нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: ГИБДД, водитель, Nissan



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