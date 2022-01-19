В Магнитогорске суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве водителя

В Магнитогорске суд заключил под стражу 21-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, нападение произошло 14 января в районе Гортеатра на проезжей части на ул. Проспект Пушкина. Незнакомец пытался остановить машины, бил по лобовым стеклам, а позже ударил несколько раз ножом одного из водителей, который вышел из автомобиля. Нападавший с места преступления скрылся. Пострадавшего увезли в больницу, где он позднее скончался.

В момент совершения преступления мужчина был пьян.

"С учетом того, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, с места преступления скрылся, не имеет постоянной регистрации на территории РФ и может скрыться от органов следствия, судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - рассказали в прокуратуре.